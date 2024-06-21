Який порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни.

Таким особам надається 100 % знижка:

- плати за користування житлом (квартирна плата);

- плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

- вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Площа житла, на яку надається знижка, становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 100 % знижка, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання) незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.

Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 %, відповідна знижка плати спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100 %.

Заяву на призначення житлової субсидії чи пільги можливо подати онлайн – на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для подачі заяви на житлову пільгу через вебпортал необхідно:

- авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

- у розділі «Комунікації з ПФУ» натиснути на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу» та обрати відповідну заяву;

- заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити заздалегідь відскановані документи (паспорт заявника, ідентифікаційний номер, інші необхідні документи);

- перевірити внесені дані та сформувати заяву;

- підписати її за допомогою КЕП та натиснути «Відправити до ПФУ».

Стан опрацювання заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

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