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У Львові водій легковика наїхав на жінку з немовлям та втік

00:05, 21 червня 2024
Патрульні розшукали водія, який наїхав на жінку з немовлям і втік з місця події.
У Львові водій легковика наїхав на жінку з немовлям та втік
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У Львові на перетині вулиць Лукаша — Остроградських сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль Mazda наїхав на жінку з коляскою, у якій перебувало немовля, і водій втік з місця події. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

За даними поліції, в результаті наїзду ніхто не постраждав, але водій Mazda вчинив кілька порушень, включаючи залишення місця ДТП та відсутність обов'язкового страхового полісу.

Патрульні, які негайно відреагували на виклик, оформили відповідні матеріали про автопригоду та передали їх у відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. Завдяки камерам спостереження, інспектори встановили особу водія, якому вже складено два протоколи за порушення ПДР, що призвели до ДТП, а також за залишення місця пригоди.

Згідно з КУпАП, водія також покарали постановою за відсутність полісу обов’язкового страхування.

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