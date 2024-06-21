Во Львове водитель легковушки наехал на женщину с младенцем и скрылся

Патрульные разыскали водителя, который наехал на женщину с младенцем и скрылся с места происшествия.

Во Львове на пересечении улиц Лукаша - Остроградских произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Mazda наехал на женщину с коляской, в которой находился младенец, и водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

По данным полиции, в результате наезда никто не пострадал, но водитель Mazda совершил несколько нарушений, включая оставление места ДТП и отсутствие обязательного страхового полиса.

Патрульные, которые немедленно отреагировали на вызов, оформили соответствующие материалы о ДТП и передали их в отдел розыска и обработки материалов ДТП. Благодаря камерам наблюдения, инспекторы установили личность водителя, которому уже составлено два протокола за нарушение ПДД, которые привели к ДТП, а также за оставление места происшествия.

Согласно КУоАП, водителя также наказали постановлением за отсутствие полиса обязательного страхования.

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