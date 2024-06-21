Кабмин обязал лиц, осуществляющих уход за больной женой, ребенком и собственными родителями, подтверждать то, чего нет в законе о мобилизации

Хотя законодатель в законе о мобилизации разделил лиц, осуществляющих уход, на несколько категорий, определив каждой условия для получения отсрочки, правительство решило объединить всех «под одну гребенку» и заставить документально доказывать смотрителей за больной женой или ребенком то, чего нет в законе.

Постановление Кабмина №560, регулирующее вопросы перечня документов, которыми граждане должны подтверждать право на отсрочку, противоречит закону о мобилизации в ряде норм. Об этом ранее заявил член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко по результатам заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Также об этом свидетельствуют многочисленные письма в редакцию «Судебно-юридической газеты» и петиции, зарегистрированные на сайте Президента и Кабмина, в которых граждане просят обратить внимание на существенные различия между нормами закона и постановлением Кабмина.

В частности, граждане обращают внимание на то, как правительство «дописало» в постановлении 560 относительно лиц, осуществляющих уход, нормы, отсутствующие в законе о мобилизации.

Так, п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена ​​умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Очевидно, сама норма закона сформулирована довольно сложно, что вряд ли позволяет с первого прочтения понять, какие же документы требуются от лица.

Впрочем, если присмотреться внимательнее, то законодатель объединил в настоящем пункте 9 две ситуации, при которых лицо получит право на отсрочку.

В первой ситуации говорится, что имеет право на отсрочку военнообязанный, занятый постоянным уходом за больной женой или больным ребенком или больным своим отцом или больной своей матерью, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе.

Следовательно, требуется заключение МСЭК или ЛКК, устанавливающих факт необходимости постоянного ухода. Каких-либо других условий закон не устанавливает.

Во второй ситуации говорится, что военнообязанный ухаживает не за своими, а за больным отцом или матерью жены. Соответственно, кроме заключения МСЭК или ЛКК, ему понадобится также подтверждение отсутствия других трудоспособных членов семьи, которые за ними бы ухаживали.

Что дописало правительство

Кабмин в постановлении 560 установил, что лица, осуществляющие уход за больной женой, ребенком, своими родителями должны доказывать, что у них нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять такой уход. Этого, как уже было сказано выше, законом не предусмотрено.

Так, в Приложении 5 к порядку напротив категории, определенной упомянутым п. 9, Правительство установило следующий перечень документов:

для лица, занятого уходом:

- документы, подтверждающие родственные связи,

- документы, подтверждающие невозможность ухода другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход (заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости другого трудоспособного члена семьи в постоянном уходе, справка о смерти такого члена семьи, или решение суда о признании его безвестно отсутствующим, или решение суда об объявлении умершим, или выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах),

- документы о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу, или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения о наличии (отсутствии) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход;

для лица, нуждающегося в уходе, - справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода.

Как видно из этого перечня, смотрителям, определенным п. 9, придется доказывать также то, что отсутствуют другие трудоспособные члены семьи, которые могут ухаживать за больной женой, ребенком или собственными родителями такого смотрителя.

Хотя в соответствии с п. 9 ч. 2 статьи 23 Закона о мобилизации существует четкое разграничение: лицо, занятое постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим больным отцом/ матерью не должно доказывать отсутствие других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход. Такая необходимость (доказательство отсутствия других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход) возникает по постоянному уходу только за отцом или матерью жены.

Также правительство ввело отдельный пункт 61 в постановление №560.

Этим пунктом оно решило вообще объединить всех смотрителей (определенных в пунктах 9, 13, 14 ч. 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации») и установить, что все они должны обратиться в ТЦК с заявлением, к которому добавить заявление лица, нуждающегося в уходе «о подтверждении отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных его содержать (супруг, трудоспособные дети), или других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход».

Аналогично в Приложении 8 к постановлению 560 правительство решило, что граждане должны еще доказать отсутствие других лиц, которые могут осуществлять постоянный уход или невозможность осуществления постоянного ухода членами семьи.

Чего опять-таки в законе нет. Ведь, если бы законодатель хотел объединить всех смотрителей «под одну гребенку», пожалуй, он бы не разделял регулирование механизма отсрочки отдельными пунктами.

Следует отметить, что по поводу подобных противоречий граждане уже зарегистрировали на сайте Президента соответствующую петицию.

Автор: Наталья Мамченко

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