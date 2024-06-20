Парламентская ВСК рассмотрела вопрос, почему мужчин до 25 лет могут мобилизовать

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады 19 июня рассмотрела проблему, по которой мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно пригодными, могут мобилизовать. На соответствующую коллизию в законодательстве ранее обратила внимание «Судебно-юридическая газета». Как мы писали в соответствующем материале, речь идет об отсутствии порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, и которые в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными.
Результаты заседания ВСК пока неизвестны. Впрочем, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко отметил, что проблема состоит в несоответствии постановления Кабмина от 16 мая 2024 г. №560 действующему закону о мобилизации.
«Был приглашен на заседание, временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов нарушений законодательства Украины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения.
Основные проблемы с которыми граждане Украины, которые обращаются в ВСК:
Противоправные действия работников ТЦК (Видео с силовыми методами воздействия)
Непрофессиональная работа ВЛК (Жалобы, что даже не берут анализы и не определяют состояние, сразу годен)
Обновление данных о себе в ТЦК для дальнейшего бронирования военнообязанного.
отсрочка для родителей, содержащих трое и более детей.
мобилизация до 25 лет» - отметил он.
Относительно того, почему мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были одно время признаны ограниченно пригодными, могут мобилизовать, Федиенко отметил, что проблема в том, что «КМУ выписал постановление «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период» от 16 мая 2024 г. № 560 с явными превышениями норм действующего Закона».
«Был немного ошеломлен услышанными фактами, считаю, что правоохранительные органы должны тщательно разобраться, а в случае доказательства вины, передать дело в суд» - отметил он, не уточняя, о каком именно деле речь.
Автор: Наталя Мамченко
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