В Киеве расчищают дорогу от разрушенных конструкций моста, фото

Спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице фрагменты пешеходной части Воздухофлотского путепровода упали на трамвайную линию.

В КГГА сообщили, что из-за обвала задерживается движение трамваев №1, 3. Также временно перекрыто движение автомобилей вдоль трамвайной линии. КП «Киевпасстранс» организовал движение автобусов по маршруту трамвая №3.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве сообщили, что спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента. Также производится расчистка дороги от разрушенных конструкций.

На месте работают 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Также задействованы спасатели КАРС.

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