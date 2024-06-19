У Київській міській держадміністрації відреагували на обвал на Повітрофлотському шляхопроводі

У КМДА заявили, що ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році.

У КМДА повідомили, що через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію затримується рух трамваїв № 1, 3. Також тимчасово перекритий рух автівок уздовж трамвайної лінії. КП «Київпастранс» планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая № 3.

Також у повідомленні сказано, що наразі автомобільний рух перекритий під шляхопроводом на межі вулиць Борщагівської та Жилянської.

У КМДА зазначають, що ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році.

«Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху», - сказано у повідомленні.

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