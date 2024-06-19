В Киевской городской госадминистрации отреагировали на обвал на Воздухофлотском путепроводе

В КГГА заявили, что ремонт путепровода было запланировано начать в 2024 году.

В КГГА сообщили, что из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию задерживается движение трамваев №1, 3. Также временно перекрыто движение автомобилей вдоль трамвайной линии. КП «Киевпасстранс» планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая №3.

Также в сообщении говорится, что в настоящее время автомобильное движение перекрыто под путепроводом на границе улиц Борщаговской и Жилянской.

В КГГА отмечают, что ремонт путепровода было запланировано начать в 2024 году.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.