Практика судов
  1. В Украине

Полномочия военной полиции будут распространяться только на военнослужащих – Сергей Ионушас

20:08, 19 июня 2024
Сергей Ионушас подчеркнул, что военная полиция необходима для обеспечения правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Полномочия военной полиции будут распространяться только на военнослужащих – Сергей Ионушас
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге 19 июня в Верховной Раде рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

«Военная полиция необходима нашему государству для обеспечения правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Важно подчеркнуть, что полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих ВСУ и резервистов, которые находятся на собрании», - сказал он.

По его словам, создание института военной полиции не требует расходов из бюджета, поскольку она создается на базе Военной службы правопорядка.

«Прежде всего, мы думаем о том, чтобы военнослужащие Вооруженных Сил понимали, что обеспечение правопорядка будет осуществляться такими же военнослужащими, но на независимом факторе», - отметил Ионушас.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лица, одетые в военную форму, но не имеющие при себе документов, могут быть задержаны в сутки. Это предусмотрено принятым 19 июня в первом чтении законопроектом о Военной полиции №6569-д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов

Квалификационный экзамен в августе, а тестирование на когнитивные способности пока под вопросом.

Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+

Правительство обнародовало изменения в постановление о порядке формирования электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но не упомянуло о приложении Резерв+.

Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно предъявлять при пересечении границы – Пограничная служба

Впрочем, учитывая отсутствие опубликованного постановления о «Резерве+», пока неясно, на что могут ссылаться граждане, если пограничники откажут в принятии электронного военно-учетного документа.

ВККС назначила квалифоценивание судьям, которых ранее привлекли к дисциплинарной ответственности: список

Назначено квалификационное оценивание 12 судьям местных судов и судье Верховного Суда.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада одобрила законопроект

Руководитель аппарата суда или в. о. руководителя аппарата суда, при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України