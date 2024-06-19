Полномочия военной полиции будут распространяться только на военнослужащих – Сергей Ионушас

Сергей Ионушас подчеркнул, что военная полиция необходима для обеспечения правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге 19 июня в Верховной Раде рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

«Военная полиция необходима нашему государству для обеспечения правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Важно подчеркнуть, что полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих ВСУ и резервистов, которые находятся на собрании», - сказал он.

По его словам, создание института военной полиции не требует расходов из бюджета, поскольку она создается на базе Военной службы правопорядка.

«Прежде всего, мы думаем о том, чтобы военнослужащие Вооруженных Сил понимали, что обеспечение правопорядка будет осуществляться такими же военнослужащими, но на независимом факторе», - отметил Ионушас.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лица, одетые в военную форму, но не имеющие при себе документов, могут быть задержаны в сутки. Это предусмотрено принятым 19 июня в первом чтении законопроектом о Военной полиции №6569-д.

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