Военная полиция сможет задерживать на сутки лиц в военной форме, не имеющих при себе документов, и передавать их уполномоченным органам

У задержанных лиц в военной форме одежды смогут изымать документы, удостоверяющие личность.

Источник фото: Радио Свобода

Лица, одетые в военную форму, но не имеющие при себе документов, могут быть задержаны в сутки. Это предусмотрено принятым 19 июня в первом чтении законопроектом о Военной полиции №6569-д.

В частности, устанавливается возможность задержания военнослужащего или лица в военной форме одежды, личность которого не может быть немедленно установлено ​​из-за отсутствия документов, до суток. При этом предполагается, что в отношении таких лиц составляется протокол об административном задержании, форма которого определяется МОУ.

Вместе с тем, как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, целесообразность задержания такого лица до одних суток вызывает сомнение, ведь по общим нормам, закрепленным в КУоАП, административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов ( ч. 1 ст. 263 КУоАП).

При этом у КУоАП имеются исключительные случаи, когда такое задержание может длиться дольше. «Однако с целью проверки документов и установления лица предусматривать срок административного задержания до одних суток, по нашему мнению, недостаточно адекватной мерой реагирования в отношении таких лиц» - указывает ГНЭУ.

Следовательно, законопроект предусматривает, что если личность задержанного военнослужащего или личность в военной форме одежды не может быть немедленно установлена из-за отсутствия документов, руководитель территориального органа управления Военной полиции в кратчайшие сроки, но не дольше как в течение суток с момента задержания такого лица, должен применить мер по ее установлению.

В отношении таких лиц составляется протокол об административном задержании, форма которого определяется Министерством обороны Украины.

Руководитель территориального органа управления Военной полиции также немедленно сообщает о таких лицах начальника гарнизона и органы прокуратуры. Решение в отношении этих лиц должно быть принято не позднее суток с момента их задержания.

В случае установления, что задержанное лицо не является военнослужащим, руководитель территориального органа управления Военной полиции немедленно его освобождает.

Если такое лицо совершило административное правонарушение, оно передается в уполномоченный орган, должностным лицам которого предоставлено право составлять протокол о соответствующем административном правонарушении.

Также предполагается, что личный состав патруля имеет право останавливать лиц в военной форме одежды в случае нарушения общественного порядка, военной дисциплины, для проверки документов и установления их лица, требовать от них соблюдения общественного порядка, установленных правил поведения и ношения военной формы одежды, прекращения правонарушений , действий, препятствующих выполнению задач и функций Военной полиции.

В случае злостного неповиновения законному распоряжению или требованию начальника патруля (патрульного) лицом в военной форме одежды, не являющейся военнослужащим Вооруженных Сил Украины или иного военного формирования, или совершение им других административных правонарушений, указанных в пункте 4 части второй статьи 262 Кодекса Украины об административных правонарушения, начальник патруля задерживает такое лицо для доставки в ближайшее подразделение правоохранительного органа, уполномоченного составлять протоколы о таких административных правонарушениях.

Начальник патруля также имеет право задержать лицо в военной форме одежды, которое не выполняет его законных требований (без надлежащих документов), для установления его лица при наличии обстоятельств, являющихся основаниями, чтобы считать, что он военнослужащий Вооруженных Сил Украины или иного военного формирования (в случае если об этом уведомит само лицо в военной форме одежды или другое лицо, наличие у лица в военной форме одежды имущества и/или документов Вооруженных Сил Украины или других военных формирований и т.п.).

У задержанных лиц в военной форме одежды изымают холодное, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также документы, удостоверяющие личность.

Указанные предметы начальник патруля сдает оперативному дежурному территориального органа управления Военной полиции (очередному воинской части, уполномоченному представителю правоохранительного органа, в который доставлен задержанный). Дежурный воинской части о задержанном докладывает командиру (начальнику) воинской части и по его решению уведомляет территориальный орган управления Военной полиции.

Задержанных принимает оперативный дежурный территориального органа управления Военной полиции в определенной зоне деятельности, о чем составляет протокол об административном задержании и записывает в книгу учета задержанных (доставленных) лиц, организует проведение медицинского осмотра и размещает задержанных в комнате для временно задержанных Военной полиции до принятия решения руководителем территориального органа управления военной полиции в определенной зоне деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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