Військова поліція зможе затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, і передавати їх уповноваженим органам

У затриманих осіб у військовій формі одягу зможуть вилучати документи, що посвідчують особу.

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Особи, які вдягнені у військову форму, але не мають при собі документів, можуть бути затримані на добу. Це передбачено прийнятим 19 червня в першому читанні законопроектом про Військову поліцію №6569-д.

Зокрема, встановлюється можливість затримання військовослужбовця або особи у військовій формі одягу, яка не може бути негайно встановлена через відсутність документів, до однієї доби. При цьому передбачається, що щодо таких осіб складається протокол про адміністративне затримання, форма якого визначається МОУ.

Разом з тим, як зазначає Головне науково-експертне управління Верховної Ради, доцільність затримання такої особи до однієї доби викликає сумнів, адже за загальними нормами, закріпленими у КУпАП, адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години (ч. 1 ст. 263 КУпАП).

При цьому в КУпАП наявні виключні випадки, коли таке затримання може тривати довше. «Проте з метою перевірки документів та встановлення особи передбачати строк адміністративного затримання до однієї доби, на нашу думку, є не досить адекватним заходом реагування до щодо таких осіб» - вказує ГНЕУ.

Отже, законопроект передбачає, що якщо особа затриманого військовослужбовця або особа у військовій формі одягу не може бути негайно встановлена через відсутність документів, керівник територіального органу управління Військової поліції в найкоротший строк, але не довше як протягом однієї доби з моменту затримання такої особи, повинен вжити заходів для її встановлення.

Щодо таких осіб складається протокол про адміністративне затримання, форма якого визначається Міністерством оборони України.

Керівник територіального органу управління Військової поліції також негайно повідомляє про таких осіб начальника гарнізону та органи прокуратури. Рішення щодо цих осіб має бути прийнято не пізніше ніж протягом доби з моменту їх затримання.

У разі встановлення, що затримана особа не є військовослужбовцем, керівник територіального органу управління Військової поліції негайно її звільняє.

Якщо така особа вчинила адміністративне правопорушення, вона передається до уповноваженого органу, посадовим особам якого надано право складати протокол про відповідне адміністративне правопорушення.

Також передбачається, що особовий склад патруля має право зупиняти осіб у військовій формі одягу в разі порушення громадського порядку, військової дисципліни, для перевірки документів та встановлення їх особи, вимагати від них дотримання громадського порядку, встановлених правил поведінки та носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, дій, що перешкоджають виконанню завдань та функцій Військової поліції.

У разі злісної непокори законному розпорядженню або вимозі начальника патруля (патрульного) особою у військовій формі одягу, яка не є військовослужбовцем Збройних Сил України чи іншого військового формування, або вчинення нею інших адміністративних правопорушень, зазначених у пункті 4 частини другої статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, начальник патруля затримує таку особу для доставлення до найближчого підрозділу правоохоронного органу, уповноваженого складати протоколи про такі адміністративні правопорушення.

Начальник патруля також має право затримати особу у військовій формі одягу, яка не виконує його законних вимог (без належних документів), для встановлення її особи за наявності обставин, які є підставами, щоб вважати, що вона є військовослужбовцем Збройних Сил України чи іншого військового формування (у разі коли про це повідомить сама особа у військовій формі одягу або інша особа, наявності в особи у військовій формі одягу майна та/або документів Збройних Сил України чи інших військових формувань тощо).

У затриманих осіб у військовій формі одягу вилучають холодну, вогнепальну зброю та боєприпаси, а також документи, що посвідчують особу.

Зазначені предмети начальник патруля здає оперативному черговому територіального органу управління Військової поліції (черговому військової частини, уповноваженому представнику правоохоронного органу, до якого доставлена затримана особа). Черговий військової частини про затриманого доповідає командирові (начальнику) військової частини та за його рішенням повідомляє територіальний орган управління Військової поліції.

Затриманих осіб приймає оперативний черговий територіального органу управління Військової поліції у визначеній зоні діяльності, про що складає протокол про адміністративне затримання та записує до книги обліку затриманих (доставлених) осіб, організовує проведення медичного огляду і розміщує затриманих у кімнаті для тимчасово затриманих Військової поліції до прийняття рішення керівником територіального органу управління Військової поліції у визначеній зоні діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

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