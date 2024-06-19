На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента рекомендованы детектив НАБУ и судья Верховного Суда

Однако Президент Владимир Зеленский до сих пор не назначил предыдущего победителя отбора на должность члена ВСП.

Этический совет 19 июня 2024 года определил список победителей отбора на вакантную должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента.

Согласно решению Этического совета, лучшими кандидатами на должность члена ВСП признаны:

ДАВИДЧУК Дмитрий Павлович – старший детектив НАБУ

ЖУК Андрей Владимирович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Соответствующий список победителей отбора будет направлен Президенту для избрания и назначения члена Высшего совета правосудия.

Всего на должность члена ВСП по квоте Президента претендовало 13 кандидатов.

Впрочем, следует отметить, что Владимир Зеленский до сих пор не назначил члена ВСП по своей квоте из трех кандидатов, уже отобранных Этическим советом в прошлом году во время отбора на первую вакантную должность члена ВСП по квоте Президента.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.