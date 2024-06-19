Повноваження військової поліції поширюватимуться лише на військовослужбовців – Сергій Іонушас

Сергій Іонушас підкреслив, що військова поліція необхідна для забезпечення правопорядку у Збройних Силах України.

Повноваження військової поліції поширюватимуться виключно на військовослужбовців Збройних Сил України. Про це на брифінгу 19 червня у Верховній Раді розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

«Військова поліція необхідна нашій державі для забезпечення правопорядку у Збройних Силах України. Важливо наголосити, що повноваження військової поліції поширюватимуться виключно на військовослужбовців ЗСУ та резервістів, які перебувають на зборах», - сказав він.

За його словами, створення інституту військової поліції не потребує видатків із бюджету, оскільки вона створюється на базі Військової служби правопорядку.

«Насамперед ми думаємо про те, щоб військовослужбовці Збройних Сил розуміли, що забезпечення правопорядку здійснюватиметься такими ж військовослужбовцями, але на незалежному факторі», - зазначив Іонушас.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», особи, які вдягнені у військову форму, але не мають при собі документів, можуть бути затримані на добу. Це передбачено прийнятим 19 червня в першому читанні законопроектом про Військову поліцію №6569-д.

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