Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухала проблему з мобілізацією чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради 19 червня розглянула проблему, через яку чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати. На відповідну колізію у законодавстві раніше звернула увагу «Судово-юридична газета». Як ми писали у відповідному матеріалі, йдеться про відсутність порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними.

Результати засідання ТСК поки невідомі. Втім, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко зазначив, що проблема у невідповідності постанови Кабміну від 16 травня 2024 р. №560 чинному закону про мобілізацію.

«Був запрошений на засідання, тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення.

Основні проблеми з якими громадяни України звертаються до ТСК:

Протиправні дії працівників ТЦК (Відео з силовими методами впливу)

Непрофесійна робота ВЛК (Скарга, що навіть не беруть аналізи та не визначають стан, одразу придатний)

Поновлення даних про себе у ТЦК, для подальшого бронювання військовозобовʼязаного.

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мобілізація до 25 років» - зазначив він.

Стосовно того, чому чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати, Федієнко зазначив, що проблема у тому, що «КМУ виписав постанову «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» від 16 травня 2024 р. № 560 з явними перевищеннями норм діючого Закону».

«Був трошки приголомшений почутими фактами, вважаю що правоохоронні органи повинні ретельно розібратись, а у разі доведення вини, передати справу до суду» - зазначив він, не уточнюючи, про яку саме справу йде мова.

Автор: Наталя Мамченко

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