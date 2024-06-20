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Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

08:59, 20 червня 2024
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухала проблему з мобілізацією чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.
Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати
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Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради 19 червня розглянула проблему, через яку чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати. На відповідну колізію у законодавстві раніше звернула увагу «Судово-юридична газета». Як ми писали у відповідному матеріалі, йдеться про відсутність порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними.

Результати засідання ТСК поки невідомі. Втім, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко зазначив, що проблема у невідповідності постанови Кабміну від 16 травня 2024 р. №560 чинному закону про мобілізацію.

«Був запрошений на засідання, тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення.

Основні проблеми з якими громадяни України звертаються до ТСК:

Протиправні дії працівників ТЦК (Відео з силовими методами впливу)

Непрофесійна робота ВЛК (Скарга, що навіть не беруть аналізи та не визначають стан, одразу придатний)

Поновлення даних про себе у ТЦК, для подальшого бронювання військовозобовʼязаного.

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мобілізація до 25 років» - зазначив він.

Стосовно того, чому чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати, Федієнко зазначив, що проблема у тому, що «КМУ виписав постанову «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» від 16 травня 2024 р. № 560 з явними перевищеннями норм діючого Закону».

«Був трошки приголомшений почутими фактами, вважаю що правоохоронні органи повинні ретельно розібратись, а у разі доведення вини, передати справу до суду» - зазначив він, не уточнюючи, про яку саме справу йде мова.

Автор: Наталя Мамченко 

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Публікації
Парламентська ТСК розглянула питання, чому чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухала проблему з мобілізацією чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.

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