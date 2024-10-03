Гурт Pink Floyd продає права на свої пісні Sony Music за $400 мільйонів

Музиканти погодилися продати свої права на пісні, але не права на написання пісень.

Культовий британський рок-гурт Pink Floyd уклав угоду про продаж прав на музику, назву та образи лейблу Sony. Про це повідомляє Financial Times.

Великий каталог музики, що включає хіти Wish You Were Here та Money, продали за понад $400 млн.

Зазначається, що угода включає музичні записи Pink Floyd, що є одним з найцінніших активів у період буму продажів вінтажної рок-музики. Угода включає також продаж назви гурту та образів артистів, що означає, що Sony матиме права на сувенірну продукцію та додаткові продукти, такі як фільми та серіали.

Музиканти погодилися продати свої права на пісні, але не права на написання пісень.

Видання вказує, що угода ознаменує кінець багаторічної суперечки між учасниками гурту щодо деталей продажу.

Як відомо, продаж був відкладений у 2022 році після суперечливих заяв басиста Роджера Вотерса про війну в Україні та Ізраїлі. Вотерс і його колега по групі Девід Гілмор ворогували понад чотири десятиліття.

Хоча ціни на музичні каталоги знизилися порівняно з максимумами, досягнутими у 2021 і 2022 роках, інвестори все ще мають високий попит на такі бажані активи, як Pink Floyd.

Раніше повідомлялося, що Sony Music планує купити музичний каталог гурту Queen за $1,27 мільярда.

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