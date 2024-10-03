Тарифи на електроенергію для населення не підвищуватимуть, — гендиректор Yasno Коваленко

Зростання цін на світло до 6,5-7 гривень не очікується.

Українці майже щодня стикаються з підвищеннями цін на різні товари, тому питання тарифів на електроенергію викликає значний інтерес і занепокоєння серед громадян.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення не очікується. Таким чином він спростував раніше опубліковані в ЗМІ повідомлення про зростання цін на світло до 6,5-7 гривень.

Він уточнив, що це питання знаходиться в компетенції Кабінету міністрів, але від уряду не було жодних заяв чи оголошень.

Також компанія YASNO не повідомляла про подібну інформацію.

«Довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від «експертів», які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій», — наголосив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу.

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