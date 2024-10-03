Аудит НАБУ є запорукою отримання коштів від партнерів – до Бюро приїхали аудитори

У НАБУ нагадали, що аудит є критерієм отримання коштів від міжнародних партнерів.

Фото: НАБУ

До Національного антикорупційного бюро 3 жовтня завітала делегація Комісії з проведення аудиту НАБУ. Тож, як повідомили у НАБУ, зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного бюро розпочато.

Директор НАБУ Семен Кривонос та члени Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро обговорили період оцінювання роботи Національного бюро, його важливість, а також ключові принципи та підходи, критерії та методику.

У складі Комісії – експерти з питань безпеки, антикорупції, повернення активів та аудиту, призначені Кабміном за поданням іноземних донорів.

Під час зустрічі Семен Кривонос наголосив на «готовності надавати максимальне сприяння відкритості, прозорості та ефективності його проведення».

Також у НАБУ нагадали, що його аудит «є важливим критерієм у контексті отримання Україною міжнародної фінансової допомоги та набуття нею членства в Європейському союзі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», головою Комісії з проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ є Роберт Вестбрукс – колишній слідчий у кримінальних справах і колишній Генеральний інспектор США та екс-виконавчий директор Комітету з підзвітності та реагування на пандемію США.

До Комісії входять 3 члени – крім Вестбрукса це екс-заступник генерального директора Служби внутрішньої безпеки Естонії Мартін Арпо і міжнародна фахівчиня з питань боротьби з корупцією та повернення активів Герміона Кроньє.

Під час свого першого візиту в Україну члени Комісії зустрінуться з представниками Верховної Ради та Кабміну, НАЗК, АРМА, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, громадськістю та іншими зацікавленими сторонами.

Комісія розробить, затвердить та оприлюднить критерії та методику проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту).

На 8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії в форматі Listening Forum з представниками громадських організацій та іншими представниками громадськості, які працюють у сфері запобігання та боротьби з корупцією.

Також Комісія вже затвердила перелік помічників та сформувала з них секретаріат комісії.

Головою Секретаріату комісії обрано Ірину Коваленко. Також до секретаріату увійшли Олександр Комаров, Дмитро Котляр, Андрій Міхеєв, Ольга Носенко, Андрій Савіцький, Максим Середа, Катерина Ступак та інші.

Остаточний висновок аудиту буде оприлюднено на вебсайті Кабміну та включено до звіту НАБУ, який буде заслухано парламенті.

Нагадаємо, проведення аудиту НАБУ входить до переліку вимог МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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