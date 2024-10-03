Аудит НАБУ является залогом получения средств от партнеров – в Бюро приехали аудиторы

В НАБУ напомнили, что аудит является критерием получения средств от международных партнеров.

Фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро 3 октября посетила делегация Комиссии по проведению аудита НАБУ. Итак, как сообщили в НАБУ, внешняя независимая оценка деятельности Национального бюро начата.

Директор НАБУ Семен Кривонос и члены Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Бюро обсудили период оценки работы Национального бюро, его важность, а также ключевые принципы и подходы, критерии и методику.

В составе Комиссии – эксперты по вопросам безопасности, антикоррупции, возвращения активов и аудита, назначенные Кабмином по предоставлению иностранных доноров.

Во время встречи Семен Кривонос отметил «готовность оказывать максимальное содействие открытости, прозрачности и эффективности его проведения».

Также в НАБУ напомнили, что его аудит «является важным критерием в контексте получения Украиной международной финансовой помощи и обретения ею членства в Европейском союзе».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», главой Комиссии по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ является Роберт Вестбрукс – бывший следователь по уголовным делам и бывший Генеральный инспектор США и экс-исполнительный директор Комитета по подотчетности и реагированию на пандемию США.

В Комиссию входят 3 члена – кроме Вестбрукса это экс-заместитель генерального директора Службы внутренней безопасности Эстонии Мартин Арпо и международная специалист по борьбе с коррупцией и возвращение активов Гермиона Кронье.

Во время первого визита в Украину члены Комиссии встретятся с представителями Верховной Рады и Кабмина, НАПК, АРМА, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, общественностью и другими заинтересованными сторонами.

Комиссия разработает, утвердит и обнародует критерии и методику проведения внешней независимой оценки (аудита).

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии в формате Listening Forum с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, работающими в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией.

Также Комиссия уже утвердила список помощников и сформировала из них секретариат комиссии.

Председателем Секретариата комиссии избрана Ирина Коваленко. Также в секретариат вошли Александр Комаров, Дмитрий Котляр, Андрей Михеев, Ольга Носенко, Андрей Савицкий, Максим Середа, Екатерина Ступак и другие.

Окончательное заключение аудита будет обнародовано на вебсайте Кабмина и включено в отчет НАБУ, который будет заслушан парламенте.

Напомним, проведение аудита НАБУ входит в список требований МВФ.

Автор: Наталья Мамченко

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