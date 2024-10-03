Киевский окружной административный суд ищет специалистов в аппарат суда

Киевский окружной административный суд сообщил о наличии вакансий секретаря суда и судебного распорядителя.

Киевский окружной административный суд объявил набор по замещению вакантных должностей государственных служащих аппарата суда.

Суд ищет кандидатов на следующие должности:

секретарь судебного заседания Отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) – 4 шт. ед. должностной оклад – 18771 грн.;

секретарь суда – 13 шт. ед. – должностной оклад – 15017 грн.;

главный специалист по информационным технологиям Отдела управления персоналом и информационному обеспечению - 1 шт. ед. должностной оклад – 18771 грн.;

судебный распорядитель – 1 шт. от должностной оклад – 15017 грн.;

старший судебный распорядитель – 1 шт. от должностной оклад – 18771 грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о судах, которые имеют исключительную подсудность и могут рассчитывать на повышение заработной платы в аппаратах судов.

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