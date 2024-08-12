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Названы суды, которые имеют исключительную подсудность и могут рассчитывать на повышение заработной платы в аппаратах судов

07:35, 12 августа 2024
Столичные апелляционные и специализированные суды объединились для того, чтобы спасти свой аппарат.
Названы суды, которые имеют исключительную подсудность и могут рассчитывать на повышение заработной платы в аппаратах судов
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Апелляционные и специализированные суды, расположенные в столице, выступили с инициативой повышения заработной платы работникам аппаратов этих судов, поскольку они обладают исключительной подсудностью, рассматривают споры с участием центральных органов власти и, соответственно, имеют чрезмерную нагрузку.

Речь идет о Киевском апелляционном суде, Шестом апелляционном административном суде, Северном апелляционном хозяйственном суде, Хозяйственном суде города Киева и Киевском окружном административном суде.

Как рассказал 8 августа 2024 года на заседании Комитета Верховной Рады по правовой политике председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев, из-за низкого уровня заработной платы, суд регулярно теряет ценных работников.

«В Киевском апелляционном суде из-за отсутствия работников аппарата суда может остановиться рассмотрение дел в части рассмотрения материалов правоохранительных органов о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в уголовных производствах по тяжким и особо тяжким преступлениям. Киевский апелляционный суд рассматривает соответствующие ходатайства НАБУ, САП, Офиса Генпрокурора, СВР, СБУ, ГУР МО, ГБР, БЭБ, Национальной полиции. Всего 79 правоохранительных органов и их подразделений обращаются с ходатайствами о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», - сообщил Ярослав Головачев.

Он отметил, что обработкой ходатайств указанной категории дел в апелляционном суде занимаются всего 7 работников режимно-секретного отдела суда, хотя согласно штатному расписанию их должно быть 19. Вместе с тем, только в 2023 году указанными работниками обработано 42 636 ходатайств.

Такое положение дел приводит к тому, что работники режимно-секретного отдела работают сверхурочно.

При этом должностной оклад руководителя режимно-секретного отдела составляет всего 15 678 гривен, а главного специалиста этого подразделения – 9 372 гривны.

Имеются существенные кадровые проблемы и в других подразделениях аппарата столичного апелляционного суда. Не хватает работников в канцеляриях суда, бухгалтерии и т. п.

Так, должностной оклад пресс-секретаря Киевского апелляционного суда составляет всего 8 236 гривен, должностной оклад начальника управления компьютерных технологий суда – 16 362 гривны, а ведущего консультанта управления – 7 207 гривен.

В целом, на июль 2024 года в аппарате Киевского апелляционного суда работает только 370 сотрудников, хотя общая штатная численность аппарата суда – 509 человек. То есть, в аппарате суда в настоящее время имеются 139 вакантных должностей.

Об аналогичных проблемах в аппаратах своих судов также сообщили председатель Шестого апелляционного административного суда Елена Кузьмишина и представитель Северного апелляционного хозяйственного суда, судья Виктор Шапран.

В частности, Виктор Шапран рассказал, что проблема также состоит в том, что есть большой разрыв в размерах заработной платы между сотрудниками аппарата Верховного Суда и другими судами.

Он отметил, что должностной оклад работника аппарата Верховного Суда составляет почти 30 тыс. гривен, а у работника САХС с аналогичными должностными обязанностями – всего 11 855 гривен. Такой разрыв в размере заработной платы в аппаратах судов не оправдан, ведь нагрузка в судах первой и апелляционной инстанции все же выше, чем в кассационной инстанции.

Такое положение дел приводит к тому, что работники аппаратов столичных апелляционных судов трудоустраиваются именно в кассационные суды Верховного Суда.

Таким образом, главы столичных апелляционных судов в решении кадровых проблем своих судов надеются на помощь Верховной Рады.

Автор: Вячеслав Хрипун

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