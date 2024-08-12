Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Апеляційні та спеціалізовані суди, розташовані в столиці, виступили з ініціативою підвищення заробітної плати працівникам апаратів цих судів, оскільки вони мають виключну підсудність, розглядають спори за участю центральних органів влади і, відповідно, мають надмірне навантаження.

Мова йде про Київський апеляційний суд, Шостий апеляційний адміністративний суд, Північний апеляційний господарський суд, Господарський суд міста Києва та Київський окружний адміністративний суд.

Як розповів 8 серпня 2024 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов, через низький рівень заробітної плати, суд регулярно втрачає цінних працівників.

«У Київському апеляційному суді через відсутність працівників апарату суду може зупинитися розгляд справ в частині розгляду матеріалів правоохоронних органів про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. Київський апеляційний суд розглядає відповідні клопотання НАБУ, САП, Офісу Генпрокурора, СЗР, СБУ, ГУР МО, ДБР, БЕБ, Національної поліції. Всього 79 правоохоронних органів та їх підрозділів звертаються з клопотаннями про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів», - повідомив Ярослав Головачов.

Він зазначив, що опрацюванням клопотань зазначеної категорії в апеляційному суді займаються всього 7 працівників режимно-секретного відділу суду, хоча згідно штатного розкладу їх має бути 19. Разом з тим, тільки у 2023 році вказаними працівниками опрацьовано 42 636 клопотань.

Такий стан речей призводить до того, що працівники режимно-секретного відділу працюють понаднормово.

При цьому посадовий оклад керівника режимно-секретного відділу складає всього 15 678 гривень, а головного спеціаліста цього підрозділу – 9 372 гривні.

Є суттєві кадрові проблеми і в інших підрозділах апарату столичного апеляційного суду. Не вистачає працівників в канцеляріях суду, бухгалтерії тощо.

Так, посадовий оклад прес-секретаря Київського апеляційного суду складає всього 8 236 гривень, посадовий оклад начальника управління комп’ютерних технологій суду – 16 362 гривні, а провідного консультанта управління – 7 207 гривень.

В цілому, станом на липень 2024 року в апараті Київського апеляційного суду працює лише 370 працівників, хоча загальна штатна чисельність апарату суду – 509 осіб. Тобто, в апараті суду наразі наявні 139 вакантних посад.

Про аналогічні проблеми в апаратах своїх судів також повідомили голова Шостого апеляційного адміністративного суду Олена Кузьмишина та представник Північного апеляційного господарського суду, суддя Віктор Шапран.

Зокрема, Віктор Шапран розповів, що проблема також полягає в тому, що є великий розрив у розмірах заробітної плати між працівниками апарату Верховного Суду та іншими судами.

Він зазначив, що посадовий оклад працівника апарату Верховного Суду складає майже 30 тис. гривень, а у працівника ПАГС з аналогічними посадовими обов’язками – лише 11 855 гривень. Такий розрив у розмірі заробітної плати в апаратах судів не є виправданим, адже навантаження в судах першої та апеляційної інстанції все ж є вищим, ніж у касаційній інстанції.

Такий стан речей призводить до того, що працівники апаратів столичних апеляційних судів працевлаштовуються саме у касаційні суди Верховного Суду.

Відтак, голови столичних апеляційних судів у вирішенні кадрових проблем своїх судів сподіваються на допомогу Верховної Ради.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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