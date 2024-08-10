Практика судов
  1. В мире

Самолет с Дональдом Трампом на борту аварийно приземлился в США

07:54, 10 августа 2024
Самолет совершил аварийную посадку из-за технических проблем.
Самолет с Дональдом Трампом на борту аварийно приземлился в США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа приземлился в Биллингсе, штат Монтана, из-за технической неисправности. Об этом сообщает Associated Press.

Так, Дональд Трамп направлялся в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге. Однако из-за технических проблем самолет совершил посадку в 230 км к востоку - в городе Бозмене.

Далее, как сообщается, Трамп продолжил свой путь по частному самолету.

Кампания Трампа опубликовала его видео после приземления, на котором он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул о приземлении.

«Я только что приземлился в очень красивом месте, в Монтане, так красиво пролетать над ним, и ты просто смотришь вниз, и так и должно быть», - отметил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новых судей будут готовить к осуществлению правосудия по индивидуальным планам

В случае если учебная группа будет менее чем из 7 судей, то их начальная подготовка может проводиться согласно отдельной программе и по индивидуальному плану.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Законопроект о зарегистрированных партнерствах для разнополых и однополых пар поддержал Комитет по вопросам здоровья нации

Законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

В Украине появится Градостроительный кадастр на государственном уровне

Кабмин решил, что нужно создать Градостроительный кадастр.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду