Самолет с Дональдом Трампом на борту аварийно приземлился в США

Самолет совершил аварийную посадку из-за технических проблем.

Самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа приземлился в Биллингсе, штат Монтана, из-за технической неисправности. Об этом сообщает Associated Press.

Так, Дональд Трамп направлялся в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге. Однако из-за технических проблем самолет совершил посадку в 230 км к востоку - в городе Бозмене.

Далее, как сообщается, Трамп продолжил свой путь по частному самолету.

Кампания Трампа опубликовала его видео после приземления, на котором он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул о приземлении.

«Я только что приземлился в очень красивом месте, в Монтане, так красиво пролетать над ним, и ты просто смотришь вниз, и так и должно быть», - отметил Трамп.

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