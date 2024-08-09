В Донецкой области меняют комендантский час с 12 августа

В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа.

С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. Соответствующее распоряжение подписал 9 августа во исполнение директивы Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Так, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

в населенных пунктах, удаленных от линии фронта, более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;

в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров, – с 17:00 до 09:00.

«Долгий комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк», - написал Филашкин.

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