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У Донецькій області змінюють комендантську годину з 12 серпня

21:28, 9 серпня 2024
Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години.
У Донецькій області змінюють комендантську годину з 12 серпня
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З 12 серпня у Донецькій області почнуть діяти нові правила комендантської години. Відповідне розпорядження підписав 9 серпня на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
  • у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

«Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк», - написав Філашкін.

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