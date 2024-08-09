В Бразилії розбився пасажирський літак – доля пасажирів та членів екіпажу невідома

Згідно з інформацією ЗМІ, на борту перебували 58 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Літак, який виконував внутрішній рейс, розбився в бразильському штаті Сан-Паулу. Про це повідомляє в п'ятницю видання G1.

Згідно інформації, літак впав поблизу будинку, де жили люди.

Бразильські медіа передають, що йдеться про турбогвинтовий середньомагістральний літак ATR 72.

Згідно з інформацією ЗМІ, на борту перебували 58 пасажирів і чотири члени екіпажу. Про їхню долю інформації поки що немає.

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