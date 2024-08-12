Галина Третьякова пропонує створити в Україні Національну демографічну агенцію

Утримання нового органу – Національної демографічної агенції – буде вартувати близько 272 млн на рік.

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В Україні пропонується створити новий орган – Національну демографічну агенцію. Відповідний законопроект 11424-1 зареєструвала у Верховній Раді голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Проект є альтернативним до законопроекту 11424, який зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», першим проектом в Україні пропонують створити нове Міністерство демографії та діаспори і на додаток окрему державну установу – Фонд відновлення демографічного потенціалу. Цю систему пропонується фінансувати за рахунок програм допомоги і грантів ЄС.

Як Галина Третьякова, так і вказані народні депутати вважають, що потрібен окремий орган, який зокрема буде займатися поверненням українців додому.

За підрахунками Галини Третьякової, орієнтовна вартість утримання Національної демографічної агенції складатиме 272 млн грн на рік. Для реалізації проектів також пропонується залучати донорські кошти.

Автор: Наталя Мамченко

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