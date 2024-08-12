Галина Третьякова предлагает создать в Украине Национальное демографическое агентство

Содержание нового органа – Национального демографического агентства – будет стоить около 272 млн в год.

Источник фото: focus/facebook

В Украине предлагается создать новый орган – Национальное демографическое агентство. Соответствующий законопроект 11424-1 зарегистрировала в Верховной Раде председатель Комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова.

Проект альтернативен законопроекту 11424, который зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первым проектом в Украине предлагается создать новое Министерство демографии и диаспоры и в дополнение отдельное государственное учреждение – Фонд восстановления демографического потенциала. Данную систему предлагается финансировать за счет программ помощи и грантов ЕС.

Как Галина Третьякова, так и указанные народные депутаты считают, что нужен отдельный орган, который будет заниматься в частности возвращением украинцев домой.

По подсчетам Галины Третьяковой, ориентировочная стоимость содержания Национального демографического агентства будет составлять 272 млн грн в год. Для реализации проектов предлагается также привлекать донорские средства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.