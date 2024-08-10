У киевлян просят поделиться информацией о работе интернета во время отключения электроэнергии

У жителей столицы решили поинтересоваться о доступности интернет-связи во время отключений электроэнергии.

В городском приложении Киев Цифровой запустили новый опрос о доступности интернет-связи во время отключений электроэнергии.

Как пишут в КГГА, цель опроса – оценить качество обслуживания интернет-провайдеров и выяснить, как разные районы столицы справляются с перебоями в электроснабжении.

Следовательно, жителей столицы просят поделиться информацией о своем районе, избранном провайдере и технологиях подключения к интернету. К опросу также включен вопрос о том, есть ли доступ к интернету во время отключений света и насколько важна для горожан стабильная связь в таких ситуациях.

Поучаствовать в опросе можно в приложении Киев Цифровой до конца августа.

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