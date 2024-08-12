Особенности перерасчета пенсии экс-работникам прокуратуры, выполнявшим перешедшие в ГБР функции – позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о составляющих денежного довольствия для перерасчета пенсии бывшим работникам прокуратуры, выполнявшим функции, перешедшие в ГБР.

При выдаче справки для перерасчета пенсии экс-работникам прокуратуры подлежат учету только те виды денежного довольствия, которые на момент осуществления такого перерасчета выплачиваются лицам, работающим на аналогичных должностях.

Учитывая проведенное реформирование системы органов прокуратуры, в частности, путем изменения объема полномочий указанного органа, в состав денежного довольствия действующих работников органов прокуратуры не входит оклад за воинское звание и надбавка за службу на должностях следователей, что, в свою очередь, свидетельствует о невозможности учета указанных доплат при выдаче справок о размере заработной платы лиц, занимающих аналогичные должности, для перерасчета пенсии бывшим работникам прокуратуры. Об этом указал Верховный Суд.

Обставини справи

У серпні 2022 року фізична особа звернулася до суду з адміністративним позовом до Офісу Генерального прокурора, в якому просила визнати протиправними дії відповідача щодо відмови у видачі довідки та зобов`язати відповідача видати позивачу оновлену довідку про розмір заробітної плати, що враховується для перерахунку пенсій, з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за службу на посадах слідчих в розмірі 20%.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 21 липня 2023 року адміністративний позов задоволено. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив, зокрема, з того, що доводи відповідача про неможливість урахування щомісячної надбавки за службу на посадах слідчих для включення її до складової заробітної плати позивача з метою перерахунку пенсії, оскільки така не передбачена Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року №1697-VІІ, є помилковими, оскільки статтею 81 цього Закону встановлено, що заробітна плата працівника прокуратури складається, зокрема, з інших виплат, передбачених законодавством; відповідачем не доведено відсутності коштів на виплату надбавки за службу на посадах слідчих і того, що ця надбавка працівникам прокуратури взагалі не виплачується.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 грудня 2023 року скасовано рішення Київського окружного адміністративного суду від 21 липня 2023 року та ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні адміністративного позову.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції виходив з того, що пенсія призначена позивачу за Законом України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 року № 1789-XII, а не за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ, що унеможливлює врахування до складу грошового забезпечення для перерахунку пенсії окладу за військове звання. Крім того, суд апеляційної інстанції вказав, що позивач вийшов на пенсію за вислугу років з посади заступника начальника відділу в 2003 році, а отже, не проходив та не міг проходити атестацію в порядку Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» 19 вересня 2019 року № 113-IX, а тому посадовий оклад позивача за посадою на момент звільнення заступника начальника відділу (2003 рік) безпідставно прирівнювати до посадових окладів прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури за відсутності проходження відповідної атестації.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги позивача, погодився з рішенням суду апеляційної інстанції, частково змінивши мотивувальну частину.

Суд виходив з того, що положення частини другої статті 81 Закону №1697-VІІ, згідно якої до складу заробітної плати входять також «інші виплати, що передбачені законодавством», стосується безпосередньо виплат, які нараховуються лише діючим працівникам органів прокуратури і не поширюють свою дію на виплати, що передбачені для певних категорій посад органів прокуратори, яких на момент складання довідок вже немає у штатному розписі.

При цьому Суд зауважив на здійсненому реформуванні системи органів прокуратури і вказав, що такі законодавчі зміни не можуть бути розцінені як форма дискримінації осіб, які займали посади слідчих в органах прокуратури, оскільки право на зарахування стажу роботи на відповідних посадах збережено для обрахунку вислуги років, що дає право на призначення пенсії, як Законом № 1789-XII (частина третя статті 50-1), так і Законом № 1697-VII (частина шоста статті 86).

Крім того, враховуючи передбачену пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 794-VIII можливість переведення осіб, що обіймали посади слідчих прокурорів до слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань, Суд зазначив, що згідно статті 20 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VIII заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з посадового окладу; доплати за вислугу років, доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця, доплати за науковий ступінь, тобто не включає в себе такої доплати як надбавка за службу на посадах слідчих.

Також частинами третьою та четвертою статті 19 Закону № 794-VIII передбачено, що пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом № 2262-ХІІ.

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону № 2262-ХІІ усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Згідно пунктів 5, 7 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45, під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням. Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ, видаються державними органами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

До складу грошового забезпечення працівників Державного бюро розслідувань (до складу яких також входять і слідчі прокурори, які скористалися правом переведення до слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань) надбавка за службу на посадах слідчих не входить.

При цьому з рішень судів попередніх інстанцій не вбачається, що позивач звертався до Державного бюро розслідувань за довідкою про розмір грошового забезпечення за аналогічною посадою для здійснення перерахунку його пенсії.

Відповідно до частини одинадцятої статті 50-1 Закону № 1789-ХІІ (у редакції, чинній на момент призначення позивачу пенсії) прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором; військові прокурори і слідчі військових прокуратур при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.

Таким чином, врахувавши встановлені судами попередніх інстанцій обставини про те, що при звільненні позивач скористався правом, що передбачене частиною одинадцятою статті 50-1 Закону № 1789-ХІІ, і оформив пенсію відповідно до Закону № 1789-ХІІ, а також те, що протягом 2005-2022 років позивач отримував довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) для перерахунку пенсії згідно зі статтею 50-1 Закону №1789-ХІІ (до моменту втрати чинності цим Законом) та статтею 86 Закону № 1697-VІІ (з моменту набрання ним чинності), Суд вказав, що за чинного законодавчого регулювання позивач не має права на отримання довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсії згідно зі статтями 43 і 63 Закону № 2262-ХІІ.

При цьому, здійснивши аналіз положень законодавства стосовно реформування системи органів прокуратури з урахуванням частини другої статті 81 Закону №1697-VІІ щодо складових заробітної плати прокурорів та частини двадцятої статті 86 Закону №1697-VІІ, якою врегульовано механізм перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, в контексті спірних правовідносин, сформулював наступний висновок: при видачі довідки для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури врахуванню підлягають лише ті види грошового забезпечення, які на момент здійснення такого перерахунку виплачуються особам, котрі працюють на аналогічних посадах. Враховуючи проведене реформування системи органів прокуратури, зокрема, шляхом зміни обсягу повноважень вказаного органу, до складу грошового забезпечення діючих працівників органів прокуратури не входить оклад за військове звання та надбавка за службу на посадах слідчих, що, у свою чергу, свідчить про неможливість врахування вказаних доплат при видачі довідок про розмір заробітної плати осіб, які наразі займають аналогічні посади, для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури.

Постанова Верховного Суду від 20 червня 2024 року у справі № 640/12340/22 (адміністративне провадження № К/990/3454/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.