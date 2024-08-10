В Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных

Полиция задержала в местном парке мужчину, который утверждает, что не помнит, что случилось, поскольку был в состоянии опьянения.

В Винницкой области в городе Ильинцы мужчина повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных. Он ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото захороненных, срывал флаги и флагштоки. По данному факту расследуется производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Как пишут в полиции области, сообщение о надругательстве с правоохранителями поступило утром 9 августа от посетителей кладбища.

Полиция разыскала и задержала в течение часа в местном парке 37-летнего мужчину.

«Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит, что произошло, поскольку был в состоянии опьянения», - отмечают в полиции.

Следователями будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая должна определить вменяемость мужчины.

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