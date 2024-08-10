У Вінницький області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових

Поліція затримала в місцевому парку чоловіка, який стверджує, що не пам’ятає, що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.

У Вінницький області в місті Іллінці чоловік пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапори та флагштоки. За цим фактом розслідується провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

За такий злочин передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

Як пишуть у поліції області, повідомлення про наругу до правоохоронців надійшло вранці 9 серпня від відвідувачів кладовища.

Поліція розшукала та затримала впродовж години в місцевому парку 37-річного чоловіка.

«Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує, що не пам’ятає, що сталось, оскільки був в стані сп’яніння», - зазначають у поліції.

Слідчими буде призначено ряд експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка має визначити осудність чоловіка.

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