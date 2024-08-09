Справа на 5,8 млрд грн – БЕБ змінило підозру Коломойському

Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу.

Джерело фото: Ковальчук Віктор/Уніан

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема, як повідомляють у БЕБ, були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів.

«Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані», - пишуть у БЕБ.

В тексті нового документа зазначається, що частина нібито безпідставно зарахованих на особисті рахунки Коломойського грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Йдеться про понад 2 млрд грн.

Також детективи заявили про доведення факту організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн «Укрнафта» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

За версією слідства, підозрюваний начебто організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом 5,3 млрд грн олігарх легалізував, стверджують слідчі.

Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудове розслідування триває.

Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.

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