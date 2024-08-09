Дело на 5,8 млрд грн – БЭБ изменило подозрение Коломойскому

Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса.

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Детективы Бюро экономической безопасности сообщили об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности, как сообщают в БЭБ, были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений.

«Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы», - пишут в БЭБ.

В тексте нового документа отмечается, что часть якобы безосновательно зачисленных на личные счета Коломойского денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. Речь идет о более чем 2 млрд грн.

Также детективы заявили о доказывании факта организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн «Укрнафта» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

По версии следствия, подозреваемый якобы организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал, утверждают следователи.

Таким образом, Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время готовится открытие материалов уголовного производства стороне защиты.

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