Во Франции будут судить мужчину, который решил в шутку посветить лазером в вертолет полиции

По словам полиции, мужчина «совершенно не осознавал опасности своего поступка».

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Во Франции будут судить молодого человека, который направил лазер на вертолет жандармерии. Вертолет военно-воздушных сил жандармерии как раз проходил тестовый полет и, соответственно, находился в воздухе. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел еще 2 августа вечером.

«Кроме того, что в ответственный момент отвлекалось внимание экипажа, у них не было возможности совершить маневр уклонения... И это было очень опасно», - прокомментировали в полиции.

Вскоре после приземления мужчину нашли и изъяли у него «достаточно мощный» лазер модели 3 класса. По словам полиции, отмечают в СМИ, мужчина «совершенно не осознавал опасности своего поступка».

По данным журналистов, молодой человек может быть привлечен к уголовной ответственности за создание опасности для жизни других людей и препятствование воздушному движению. До конца года он предстанет перед судом.

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