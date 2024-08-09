У Франції судитимуть чоловіка, який вирішив жартома посвітити лазером у гелікоптер поліції

За словами поліції, чоловік «зовсім не усвідомлював небезпеки свого вчинку».

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У Франції судитимуть молодого чоловіка, який спрямував лазер на гелікоптер жандармерії. Вертоліт військово-повітряних сил жандармерії якраз проходив тестовий політ та, відповідно, знаходився у повітрі. Про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався ще 2 серпня ввечері.

«Крім того, що у відповідальний момент відволікалася увага екіпажу, у них не було можливості здійснити маневр ухилення… І це було дуже небезпечно», – прокоментували у поліції.

Невдовзі після приземлення чоловіка знайшли та вилучили у нього «досить потужний» лазер моделі 3 класу. За словами поліції, зазначають у ЗМІ, чоловік «зовсім не усвідомлював небезпеки свого вчинку».

За даними журналістів, молодого чоловіка можуть притягнути до кримінальної відповідальності за створення небезпеки для життя інших людей і перешкоджання повітряному руху. До кінця року він потане перед судом.

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