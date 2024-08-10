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У киян просять поділитися інформацією про роботу інтернету під час відключень електроенергії

10:50, 10 серпня 2024
У мешканців столиці вирішили поцікавитися про доступність інтернет-зв’язку під час відключень електроенергії.
У киян просять поділитися інформацією про роботу інтернету під час відключень електроенергії
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У міському застосунку Київ Цифровий запустили нове опитування про доступність інтернет-зв’язку під час відключень електроенергії.

Як пишуть у КМДА, мета опитування – оцінити якість обслуговування інтернет-провайдерів і з’ясувати, як різні райони столиці справляються з перебоями в електропостачанні.

Відтак, мешканців столиці просять поділитися інформацією про свій район, обраного провайдера та технології підключення до інтернету. До опитування також включили питання про те, чи є доступ до інтернету під час відключень світла та наскільки важливий для містян стабільний зв’язок у таких ситуаціях.

Взяти участь в опитуванні можна в застосунку Київ Цифровий до кінця серпня.

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