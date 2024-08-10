Практика судів
  1. У світі

Літак з Дональдом Трампом на борту аварійно приземлився у США

07:54, 10 серпня 2024
Літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми.
Літак з Дональдом Трампом на борту аварійно приземлився у США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літак кандидата у президенти США Дональда Трампа приземлився в Біллінгсі, штат Монтана, через технічну несправність. Про це повідомляє Associated Press.

Так, Дональд Трамп прямував до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу. Проте через технічні проблеми літак здійснив посадку за 230 км на схід - у місті Бозмені.

Далі, як повідомляється, Трамп продовжив свій шлях на приватному літаку.

Кампанія Трампа опублікувала його відео після приземлення, на якому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про приземлення.

«Я щойно приземлився в дуже красивому місці, в Монтані, так красиво пролітати над ним, і ти просто дивишся вниз, і так і повинно бути», — зазначив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пішов до ТЦК оформити відстрочку для догляду за хворою матір’ю, але отримав повістку – суд визнав законним штраф ТЦК 25,5 тисяч грн

Чоловік пішов до ТЦК, аби оформити відстрочку, натомість отримав штраф 25,5 тисяч грн – що вирішив суд.

Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду