Літак з Дональдом Трампом на борту аварійно приземлився у США

Літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми.

Літак кандидата у президенти США Дональда Трампа приземлився в Біллінгсі, штат Монтана, через технічну несправність. Про це повідомляє Associated Press.

Так, Дональд Трамп прямував до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу. Проте через технічні проблеми літак здійснив посадку за 230 км на схід - у місті Бозмені.

Далі, як повідомляється, Трамп продовжив свій шлях на приватному літаку.

Кампанія Трампа опублікувала його відео після приземлення, на якому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про приземлення.

«Я щойно приземлився в дуже красивому місці, в Монтані, так красиво пролітати над ним, і ти просто дивишся вниз, і так і повинно бути», — зазначив Трамп.

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