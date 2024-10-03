Практика судів
  1. Суд інфо

Київський окружний адміністративний суд шукає фахівців в апарат суду

11:21, 3 жовтня 2024
Київський окружний адміністративний суд повідомив про наявність вакансій секретаря суду та судового розпорядника.
Київський окружний адміністративний суд шукає фахівців в апарат суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський окружний адміністративний суд оголосив набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду.

Суд шукає кандидатів на такі посади:

  • секретар судового засідання Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 4 шт. од. посадовий оклад – 18771 грн.;
  • секретар суду – 13 шт. од. – посадовий оклад – 15017 грн.;
  • головний спеціаліст з інформаційних технологій Відділу управління персоналом  та інформаційного забезпечення - 1 шт. од. посадовий оклад – 18771 грн.;
  • судовий розпорядник – 1 шт. од посадовий оклад – 15017 грн.;
  • старший судовий розпорядник – 1 шт. од посадовий оклад – 18771 грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Дніпровського апеляційного суду звільнилася у відставку

Наталія Деркач завершила кар’єру судді, як тривала більше 36 років.

Нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – Наталія Піпа зареєструвала законопроект.

Аудит НАБУ є запорукою отримання коштів від партнерів – до Бюро приїхали аудитори

У НАБУ нагадали, що аудит є критерієм отримання коштів від міжнародних партнерів.

Зірковість готелів та право споживачів на достовірну інформацію – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на безумовний обов’язок туроператора повідомляти споживачів про категорію (зірковість) та показники рівня комфорту готелів як в Україні, так і за кордоном.

Перший день тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів – проблеми і нюанси

«Судово-юридична газета» поцікавилася, як майбутні судді апеляційних судів долали перший етап конкурсу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва