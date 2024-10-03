Київський окружний адміністративний суд шукає фахівців в апарат суду

Київський окружний адміністративний суд повідомив про наявність вакансій секретаря суду та судового розпорядника.

Київський окружний адміністративний суд оголосив набір на заміщення вакантних посад державних службовців апарату суду.

Суд шукає кандидатів на такі посади:

секретар судового засідання Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 4 шт. од. посадовий оклад – 18771 грн.;

секретар суду – 13 шт. од. – посадовий оклад – 15017 грн.;

головний спеціаліст з інформаційних технологій Відділу управління персоналом та інформаційного забезпечення - 1 шт. од. посадовий оклад – 18771 грн.;

судовий розпорядник – 1 шт. од посадовий оклад – 15017 грн.;

старший судовий розпорядник – 1 шт. од посадовий оклад – 18771 грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів.

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