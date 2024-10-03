Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышать, – гендиректор Yasno Коваленко

Рост цен на свет до 6,5-7 гривен не ожидается.

Украинцы почти каждый день сталкиваются с повышением цен на разные товары, поэтому вопрос тарифов на электроэнергию вызывает значительный интерес и беспокойство среди граждан.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что повышения тарифов на электроэнергию для населения не ожидается. Таким образом, он опроверг ранее опубликованные в СМИ сообщения о росте цен на свет до 6,5-7 гривен.

Он уточнил, что этот вопрос находится в компетенции Кабинета Министров, но от правительства не было никаких заявлений или объявлений.

Также компания YASNO не сообщала о подобной информации.

«Доверяйте официальным источникам информации, а не слухам от «экспертов», которые решили использовать бренд для усиления своих фантазий», - подчеркнул Коваленко.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия приняла повышение максимальных цен на электроэнергию для бизнеса.

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