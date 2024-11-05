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Депутаты Верховной Рады Евгения Кравчук и Никита Потураев отправились в США наблюдать за выборами

15:20, 5 ноября 2024
Заместитель председателя депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поехала вместе с Никитой Потураевым в США.
Депутаты Верховной Рады Евгения Кравчук и Никита Потураев отправились в США наблюдать за выборами
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Заместитель председателя депутатской фракции «Слуга народа» и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук, а также председатель этого Комитета, народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев поехали в США.

«Выборы в США стартовали. Работаю с наблюдаемой миссией в составе делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ на избирательных участках в Вашингтоне DC и штате Мэриленд», - сообщила Евгения Кравчук.

Она отметила, что есть семь штатов, где, по прогнозам, гонки между Харрис и Трампом будут наиболее напряженными: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

Также Кравчук отметила, что общие расходы этих выборов в США составят не менее $15,9 млрд. Это превысит рекордный показатель 2020 года – 15,1 миллиарда долларов.

«Украина уважает выбор американского народа. Готовы работать с любой администрацией и с обеими партиями Конгресса для обеспечения поддержки нашего государства. Самое главное – постоянная работа с партнерами с объяснением, что победа Украины – в интересах всех демократических государств мира», - подчеркнула она.

Напомним, ранее Никита Потураев заявил, что «не считает проверку документов после концерта «Океана Эльзы» угрозой украинской культуре, так же, как и после любого публичного или массового мероприятия». «Так же как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать», - отметил он.

Также Потураев призвал запретить Telegram в Украине и назвал его «помойкой».

Кроме того, Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Николая Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина

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