Никита Потураев считает, что рейды ТЦК, как после концерта Океана Эльзы, должны быть постоянно

Николай Потураев убежден, что проверки после концертов не угрожают украинской культуре.

Председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Потураев заявил, что проверки, подобные тем, что проводились после концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, должны происходить регулярно.

В своем посте в соцсетях Потураев отметил, что проверка документов после любого публичного или массового мероприятия не представляет угрозы для украинской культуры. Он также не считает проверки в барах или клубах угрозой для экономики.

«Я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать», - подчеркнул депутат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Никита Потураев считает, что пришло время запретить Telegram, потому что он порочит репутацию общественных организаций и госорганов.

Напомним, как ранее сообщалось, в Киеве во Дворце спорта, после завершения концерта группы «Океан Эльзы» на выходе из концертного зала несколько десятков сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с патрульной полицией проверяли у военнообязанных документы. После облавы ТЦК на концерте Вакарчука зрители массово начали продавать билеты.

«Судебно-юридическая газета» публиковала видео, на которых видно, как ТЦК «пакуют» мужчин, которые пришли на концерт Святослава Вакарчука в Киеве. Также сообщалось, что представители ТЦК и СП провели рейды в клубах, ресторанах и кафе Киева, Харькова, Хмельницкого и Днепра.

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