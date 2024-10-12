Практика судов
  1. В Украине

Никита Потураев считает, что рейды ТЦК, как после концерта Океана Эльзы, должны быть постоянно

12:59, 12 октября 2024
Николай Потураев убежден, что проверки после концертов не угрожают украинской культуре.
Никита Потураев считает, что рейды ТЦК, как после концерта Океана Эльзы, должны быть постоянно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Потураев заявил, что проверки, подобные тем, что проводились после концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, должны происходить регулярно.

В своем посте в соцсетях Потураев отметил, что проверка документов после любого публичного или массового мероприятия не представляет угрозы для украинской культуры. Он также не считает проверки в барах или клубах угрозой для экономики.

«Я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать», - подчеркнул депутат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Никита Потураев считает, что пришло время запретить Telegram, потому что он порочит репутацию общественных организаций и госорганов.

Напомним, как ранее сообщалось, в Киеве во Дворце спорта, после завершения концерта группы «Океан Эльзы» на выходе из концертного зала несколько десятков сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с патрульной полицией проверяли у военнообязанных документы. После облавы ТЦК на концерте Вакарчука зрители массово начали продавать билеты.

«Судебно-юридическая газета» публиковала видео, на которых видно, как ТЦК «пакуют» мужчин, которые пришли на концерт Святослава Вакарчука в Киеве. Также сообщалось, что представители ТЦК и СП провели рейды в клубах, ресторанах и кафе Киева, Харькова, Хмельницкого и Днепра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Киев ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае обращения взыскания как на предмет залога

Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Верховный Суд высказался по поводу дезертирства военнослужащего, который проходил службу по контракту

В кассационной жалобе защитник ссылается на то, что в действиях осужденного отсутствуют признаки дезертирства, ведь он получил приказ от руководителя об уничтожении причастности к войску и возвращении к гражданской жизни, и такой приказ получили другие военнослужащие отряда осужденного, в результате чего вся рота не явилась на место несения службы.

Верховная Рада увеличила штат Государственного бюро расследований на 300 человек

Поправками к закону о наделении специалистов полномочиями экспертов депутаты решили увеличить количество сотрудников ГБР.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України