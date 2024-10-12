В Одессе два врача устроили семейный «бизнес» на уклонистах, диагностируя психические заболевания

В Одессе сына и отца подозревают в фальшивых диагнозах для призывников.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одессе завершено расследование в отношении 44-летнего заведующего отделением Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, врача-ординатора, которых подозревают во взяточничестве. По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, обвиняемые «диагностировали» призывникам психические заболевания, чтобы те могли избежать военной службы.

Следствием установлено, что отец и сын организовали схему, в рамках которой мужчины, подлежащие мобилизации, за 165 тысяч гривен получали фальшивые медицинские заключения о якобы наличии психических заболеваний, а также справки о стационарном лечении. Полицейские зафиксировали одну из таких сделок в начале июля, когда 28-летний «клиент» получил подписанную справку о стационарном лечении в обмен на 1000 долларов.

Фигуранты дела задержаны во время получения первой части взятки. Во время обысков у них изъяли 1000 долларов, документы, мобильные телефоны и крупную сумму наличных: почти 49 тысяч долларов, 500 тысяч гривен, более 1100 евро и несколько фунтов.

Оба мужчины обвиняются по статье 368 Уголовного кодекса Украины в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, что грозит им лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают количество «пациентов», которые воспользовались услугами врачей. Сын и отец отстранены от работы, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.17

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