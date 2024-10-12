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В Одесі два лікарі влаштували сімейний «бізнес» на ухилянтах, діагностуючи психічні захворювання

15:05, 12 жовтня 2024
В Одесі сина та батька підозрюють у фальшивих діагнозах для призовників.
В Одесі два лікарі влаштували сімейний «бізнес» на ухилянтах, діагностуючи психічні захворювання
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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В Одесі завершено розслідування щодо 44-річного завідувача відділенням Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, лікаря-ординатора, яких підозрюють у хабарництві. За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, обвинувачені «діагностували» призовникам психічні захворювання, щоб ті могли уникнути військової служби.

Слідством встановлено, що батько та син організували схему, в рамках якої чоловіки, що підлягають мобілізації, за 165 тисяч гривень отримували фальшиві медичні висновки про нібито наявність психічних захворювань, а також довідки про стаціонарне лікування. Поліцейські зафіксували одну з таких оборудок на початку липня, коли 28-річний «клієнт» отримав підписану довідку про стаціонарне лікування в обмін на 1000 доларів.

Фігуранти справи затримані під час отримання першої частини хабаря. Під час обшуків у них вилучили 1000 доларів, документи, мобільні телефони та велику суму готівки: майже 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, понад 1100 євро та кілька фунтів.

Обоє чоловіків звинувачують за статтею 368 Кримінального кодексу України у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, що загрожує їм позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють кількість «пацієнтів», які скористалися послугами лікарів. Сина та батька відсторонено від роботи, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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поліція Одеса мобілізація

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