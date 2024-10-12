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На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас, коли стався вибух

15:23, 12 жовтня 2024
Двоє чоловіків отримали осколкові поранення в результаті детонації боєприпасу.
На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас, коли стався вибух
Фото ілюстративне
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У місті Дергачі Харківського району стався підрив вибухонебезпечного предмета на території приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху двоє чоловіків, які намагалися розібрати боєприпас, отримали осколкові поранення. Постраждалих було терміново госпіталізовано до обласної лікарні бригадою екстреної медичної допомоги. Про це повідомили в ДСНС.

Правоохоронці закликають громадян бути особливо уважними та обережними. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:

  • самостійно вилучати знахідку з землі;
  • брати вибухонебезпечні предмети в руки;
  • наносити удари по них;
  • намагатися розібрати ВНП;
  • переносити або переміщати їх з місця на місце.

Якщо ви знайшли підозрілий предмет, негайно повідомте про це в Державну службу з надзвичайних ситуацій або Національну поліцію за телефонами «101», «102» або «112».

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ДСНС

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