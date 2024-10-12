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Перед виборами в Молдові Meta видаляє мережу фейкових новинних акаунтів

14:47, 12 жовтня 2024
Meta видаляє групи акаунтів в Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, що поширювали дезінформацію про Молдову напередодні виборів.
Перед виборами в Молдові Meta видаляє мережу фейкових новинних акаунтів
Джерело фото: Webpromo
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Meta Platforms оголосила про видалення мережі групових акаунтів, які цілеспрямовано діяли проти російськомовних мешканців Молдови напередодні президентських виборів, запланованих на 20 жовтня.

За інформацією Reuters, видалення акаунтів було ініційоване через порушення політики компанії щодо фейкових профілів. Ці акаунти публікували критику на адресу чинної президентки Молдови Маї Санду, яка також є кандидатом на виборах, а також на адресу проєвропейських політиків. Крім того, висловлювалися закиди через тісні зв’язки Молдови з Румунією та підтримку проросійської партії.

Meta виявила, що ряд фейкових російськомовних новинних акаунтів маскувалися під незалежні організації і були активні на різних соціальних мережах, включаючи Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а також у заборонених в Україні «Однокласниках».

Зокрема, в Facebook компанія видалила одну групу, сім акаунтів та 23 сторінки, на які підписалося близько 4200 користувачів. В Instagram було видалено 20 акаунтів, на які підписано майже 335 тисяч осіб.

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