РАУ внесла зміни до порядку прийняття та розгляду скарг щодо адвокатської діяльності

Рада адвокатів України вводить нові вимоги для підтвердження повноважень представників адвокатів.

Джерело фото: if.tax.gov.ua

Рада адвокатів України провела засідання, на якому заслухала звіт Робочої групи з питань дотримання прав адвокатів та гарантій їхньої діяльності під час дисциплінарних проваджень. У рамках обговорення було прийнято рішення внести зміни до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг, що стосуються неналежної поведінки адвокатів, які можуть призвести до дисциплінарної відповідальності. Про це повідомила Рада адвокатів.

Зміни, ухвалені відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», полягають у виключенні третього та четвертого речень пункту 6 статті 14.

В оновленій редакції зазначається, що повноваження представників адвокатів повинні бути підтверджені такими документами: нотаріально засвідченою довіреністю, довіреністю від юридичної особи, свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном. Також повноваження адвоката можуть підтверджуватися ордером або договором з органом, уповноваженим на надання безоплатної правничої допомоги.

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