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САУ внес изменения в порядок принятия и рассмотрения жалоб относительно адвокатской деятельности

11:47, 12 октября 2024
Совет адвокатов Украины вводит новые требования для подтверждения полномочий представителей адвокатов.
САУ внес изменения в порядок принятия и рассмотрения жалоб относительно адвокатской деятельности
Источник фото: if.tax.gov.ua
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Совет адвокатов Украины провел заседание, на котором заслушал отчет Рабочей группы по вопросам соблюдения прав адвокатов и гарантий их деятельности во время дисциплинарных производств. В рамках обсуждения было принято решение внести изменения в Положение о порядке принятия и рассмотрения жалоб, касающихся ненадлежащего поведения адвокатов, которые могут привести к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил Совет адвокатов.

Изменения, принятые в соответствии со статьей 55 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», заключаются в исключении третьего и четвертого предложений пункта 6 статьи 14.

В обновленной редакции отмечается, что полномочия представителей адвокатов должны быть подтверждены такими документами: нотариально заверенной доверенностью, доверенностью от юридического лица, свидетельством о рождении ребенка или решением о назначении опекуном. Также полномочия адвоката могут подтверждаться ордером или договором с органом, уполномоченным на предоставление бесплатной юридической помощи.

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адвокат РАУ

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