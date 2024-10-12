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Сын руководительницы Хмельницкой МСЭК уволился с должности главы областного ПФУ

11:29, 12 октября 2024
Александр Крупа уволился из Пенсионного фонда на фоне подозрений относительно незаконного обогащения его матери.
Сын руководительницы Хмельницкой МСЭК уволился с должности главы областного ПФУ
Источник фото: vsim.ua
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Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертизы, которая подозревается в незаконном обогащении на миллионы долларов, уволился с должности председателя областного Пенсионного фонда по собственному желанию. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники.

После его увольнения временной исполняющей обязанности председателя Пенсионного фонда назначена его первый заместитель Мария Квяткивская.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

Напомним, что Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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Хмельницкий МСЕК ПФУ

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