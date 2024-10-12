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Син керівниці Хмельницької МСЕК звільнився з посади голови обласного ПФУ

11:29, 12 жовтня 2024
Олександр Крупа звільнився з Пенсійного фонду на тлі підозр щодо незаконного збагачення його матері.
Син керівниці Хмельницької МСЕК звільнився з посади голови обласного ПФУ
Джерело фото: vsim.ua
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Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, керівниці Хмельницької медико-соціальної експертизи, яка підозрюється в незаконному збагаченні на мільйони доларів, звільнився з посади голови обласного Пенсійного фонду за власним бажанням. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

Після його звільнення тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Пенсійного фонду призначена його перша заступниця Марія Квятківська.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Нагадаємо, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

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Хмельницький МСЕК ПФУ

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