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В Італії співробітника банку підозрюють у стеженні за рахунками прем'єрки Джорджії Мелоні

12:23, 12 жовтня 2024
Італійського банкіра підозрюють у шпигунстві за рахунками 3500 високопосадовців.
В Італії співробітника банку підозрюють у стеженні за рахунками прем'єрки Джорджії Мелоні
Джерело фото: politteo.online
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Співробітник італійської банківської групи Intesa Sanpaolo, який протягом понад двох років відстежував банківські рахунки прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні та інших високопосадовців, став об’єктом розслідування. Про це повідомляє агентство ANSA.

Внутрішня перевірка виявила, що чоловік шпигував за приблизно 3500 банківськими рахунками політиків та знаменитостей, серед яких міністр оборони Гвідо Крозетто та голова Сенату Іньяціо Ла Русса, а також особи, пов'язані з Мелоні.

Підозри щодо співробітника виникли після виявлення надмірно частих звернень до акаунта внутрішньої банківської системи. Стеження за рахунками тривало з лютого 2022 року до квітня 2024 року.

Після перевірки чоловіка звільнили, і він наразі перебуває під слідством за несанкціонований доступ до комп'ютерних систем і спробу незаконного збору інформації. Управління із захисту персональних даних Італії також розпочало перевірку.

Мотиви дій підозрюваного поки що невідомі, але, за даними ANSA, інформація з банківських рахунків могла дати йому доступ до конфіденційної інформації про пересування перших осіб країни. Італійська поліція вже провела обшук у його домі, вилучивши смартфони та комп'ютерну техніку.

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Італія

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